Stoptrein Leeuwarden-Zwolle mogelijk naar andere vervoerder; Arriva staat te springen

"Met Friese nuchterheid zijn we al heel ver gekomen", zegt Hettinga. "In de afgelopen tien jaar zijn we vier keer zo groot geworden. En verdere groei is ook mogelijk. Er is een grote behoefte aan mobiliteit. Dat kun je met de auto invullen, maar ook anders. Met lage kosten, hoge kwaliteit en snelle verbindingen hopen we dat mensen eerder voor de trein kiezen."

Wanneer het besluit valt over de concessie is nog niet duidelijk, maar volgens Hettinga hoeft dat niet heel lang te duren. De Kamer moet eerst wel bepalen of de NS ook weer op de concessie mag schrijven of niet.