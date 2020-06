Inbreker nam hotelkamer in Leeuwarden: zes jaar cel geëist

De man zou afgelopen jaar hebben toegeslagen tussen 22 oktober en 19 november. In Fryslân zou hij hebben ingebroken in woningen in Nieuwehorne, Oudehorne, Oldeberkoop, Wolvega, Grou en Oranjewoud. Hij stal sieraden en geld, meestal bij oudere mensen. Zijn oudste slachtoffer was een vrouw van 96 jaar. In Grou nam hij een bedrag van 18.000 euro mee.

De man zou op 9 november toen hij inbrak in Grou en Oranjewoud een hotelkamer hebben geboekt in Leeuwarden. Hij werd in Grou aangehouden, doordat het signaal van zijn telefoon was uitgepeild. Na vijf maanden voorarrest kwam hij vrij, maar hij kon niet op het rechte pad blijven en zit alweer vast voor een andere zaak. De eis van het Openbaar Ministerie is zes jaar celstraf.