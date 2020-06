Jeugddetentie en werkstraf voor Leeuwarder na seksueel misbruik van minderjarige meisjes

De man had een meisje van 13 en een van 14 jaar verlokt: zij moesten hem naaktbeelden sturen. Met het meisje van 13 jaar had hij bovendien seks in een pashokje in een winkel in Alphen aan den Rijn. Hij had de slachtoffers leren kennen op internet. Naar het meisje van 13 jaar had hij dickpics gestuurd.

Minder toerekeningsvatbaar

De officier van justitie had een half jaar celstraf geëist, waarvan 3,5 maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 150 uur. De rechtbank volgde de rapporten van zaakkundigen, die concludeerden dat de man psychische problemen had en dat hij 'onrijp' was voor zijn leeftijd. De rechtbank paste daarom het jeugdstrafrecht toe, omdat hij minder toerekeningsvatbaar was.

De man moet ook een verplichte behandeling doen, alcohol- en drugscontroles, en 1.500 euro betalen aan het slachtoffer van 13 jaar. Dat meisje had zelfmoordgedachten en voelde schuld en schaamte.

De Leeuwarder heeft zijn straf in voorarrest al uitgezeten.