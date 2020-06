Pieter Stuyvesant: goed of fout?

Vanaf grote hoogte kijkt Stuyvesant een beetje nors op Karst Berkenbosch neer. Die kijkt met milde blik omhoog. Naar het beeld van Pieter Poot. Want zo werd de Friese koloniale bestuurder ook wel genoemd. Hij verloor zijn been in de strijd tegen de Spanjaarden. Stuyvesant werd vooral bekend als oprichter van Nieuw Amsterdam. Dat hij later in 1664 aan de Engelsen gaf en zo is Pieter Stuyvesant dus ook medeoprichter van New York. Berkenbosch is er best een beetje trots op.