Booy wijst aanbieding FC Twente af en blijft bij Cambuur

FC Twente was na het weggaan van Ted van Leeuwen op zoek naar een nieuwe technisch directeur en in die zoektocht kwamen de Enschedeërs dus bij Booy uit. Maar die wil zijn contract in Leeuwarden, dat nog een jaar doorloopt, niet verbreken. Hij wil met Cambuur promoveren naar de eredivisie, helemaal nu dat dit jaar niet doorging.

Uiteindelijk is Twente voor de technische beleidsbepaler uitgekomen bij Jan Streuer.

Mühren en Stevens

Er zijn op korte termijn ook nog enkele belanrijke zaken die Booy op moet lossen bij Cambuur. Zo is hij in gesprek met Zulte-Waregem over een transfer van Robert Mühren en moet hij met de zaakwaarnemer van Sonny Stevens in gesprek om het contract van de keeper te verlengen.