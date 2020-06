Ledenpartijen kaatsen niet meer toegestaan, KNKB vraagt om uitleg

De KNKB heeft de afgelopen periode geprobeerd om het voor alle verenigingen mogelijk te maken dat ze zoveel mogelijk mogelijk kaatsactiviteiten kunnen houden. "Dit verzoek is afgewezen door gemeenten/veiligheidsregio", schrijft de bond op de eigen website. "We begrijpen het niet", zegt KNKB-voorzitter Marco Hoekstra. "Ze zien er blijkbaar een risico in. Maar wij zien het verschil niet met trainen of competitiekaatsen. Waarom zouden we niet kunnen ledenkaatsen bij de vereniging?"

Geen gereis

Competitiekaatsen mag nog wel, maar volgens Hoekstra moeten ledenpartijen dan ook mogelijk zijn. "Het belangrijkste aspect is dat er geen sprake is van verplaatsing. Want dat is niet het geval bij ledenkaatsen, dat blijft beperkt tot de vereniging. Mensen reizen niet van bijvoorbeeld Franeker naar Dokkum voor een wedstrijd."

Hoekstra hoopt dat ook duidelijk te kunnen maken bij de veiligheidsregio en gemeenten. "We willen het gesprek aangaan en het verschil uitleggen tussen zo'n interne wedstrijd en wedstrijden waarbij er gereisd wordt."

Met twee maten meten

Nu zijn verenigingen waar de afgelopen periode wel gekaatst mocht worden de dupe van gemeenten die het niet toestonden. "Er werd met twee maten gemeten, daar balen we ontzettend van", zegt Hoekstra. Hij wil graag dat gemeenten en de veiligheidsregio het besluit heroverwegen.

Dat de activiteiten niet mogen doorgaan heeft te maken met het coronavirus. Op dit moment is de planning dat sportwedstrijden, waaronder ledenwedstrijden kaatsen met ingang van 1 september weer mogen. "En helaas valt het kaatsen precies in de zomermaanden", zegt Hoekstra. "Er is momenteel veel behoefte aan, dus nu het niet door mag gaan, is dat een streep door de rekening."