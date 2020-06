Schiermonnikoog herdenkt 75 jaar bevrijding van Duitse bezetter

Zo was er tussen 15.30 uur en 17.00 uur een speciale uitzending van Omrop Fryslân over de bevrijding van Schiermonnikoog. Getuigen vertelden daarin hun verhaal, er waren beelden uit het verleden te zien en er was live muziek van Jan Tekstra. Hij schreef speciaal voor deze gelegenheid het nummer 'Soe ik ea ferjitte'.

Erepenning verzetsvrouw

Een van de gasten was de voormalig verzetsvrouw Joke Folmer. Ze kreeg uit handen van burgemeester Ineke van Gent de erepenning van Schiermonnikoog, voor alles wat zij voor het eiland heeft betekend. Zij zorgde onder andere voor de invulling van de jaarlijkse herdenking op 4 mei.

Onder meer commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Ineke van Gent en minister van Defensie Ank Bijleveld waren donderdag bij de herdenking aanwezig. Volgens minister Bijleveld was het erg belangrijk dat er ondanks de coronacrisis donderdag toch uitgebreid werd stilgestaan bij de bevrijding.

"Het is de laatste bevrijde plek van Nederland. Ondanks de coronacrisis kunnen we er toch nog even aandacht aan besteden. Dat is fijn, omdat er ook in Fryslân zoveel activiteiten niet zijn doorgegaan", volgens de minister.