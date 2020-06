Protest tegen racisme zaterdag in Rengerspark, organisatie verwacht 1.400 mensen

Aanvankelijk was het plan om het protest op het Oldehoofsterkerkhof te houden, maar daar is ruimte voor slechts 750 mensen, als er rekening wordt gehouden met coronamaatregelen. "Dat is te weinig", zegt Fabiola Sensi van de organisatie. "Je wilt niet dat je mensen moet weigeren omdat het te druk is."

Belangstelling lastig om in te schatten

In het Rengerspark is er meer ruimte, voor zo'n 1.500 mensen. Op Facebook hebben momenteel ruim 600 mensen aangegeven dat ze erbij zijn. Sensi vindt het lastig om in te schatten hoeveel mensen er precies komen. "Buiten Facebook om zullen er ook mensen zijn die willen komen. We rekenen op zo'n 1.400, maar het kunnen ook meer worden."

De voorkeur van de organisatie ging uit naar een plek in het centrum van Leeuwarden, maar na aanpassingen is Sensi tevreden met de locatie in het Rengerspark. "We willen dat het voor iedereen goed bereikbaar is, ook voor mensen die bijvoorbeeld minder goed ter been zijn." Daarover heeft de organisatie afspraken gemaakt met de gemeente.

Lokale sprekers

Sensi wil nog niet heel veel kwijt over het programma. "We kunnen wel melden dat er vooral lokale sprekers aan bod komen. Die houden toespraken, doen spoken word-optredens, delen eigen ervaringen." Het protest duurt van 18.00 tot 19.30 uur, maar er is ruimte voor uitloop naar 20.00 uur.

In het park komen markeringen, zodat mensen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.