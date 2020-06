Onderzoek FSP: twee derde van zelfstandigen gaat financieel achteruit

Het aandeel mensen dat hun vrienden wekelijks ziet is meer dan gehalveerd. Waar voor de coronamaatregelen nog ruim 35% van de mensen hun vrienden wekelijks ontmoette, is dat nu teruggelopen tot 15%.

Sociale contacten

Wat opvalt is dat de kwaliteit van de sociale contacten over het geheel genomen op peil is gebleven. Hoewel fysieke ontmoetingen door de coronamaatregelen zijn verminderd, heeft dit geen gevolgen voor de ervaren kwaliteit van de relaties. Leeftijd speelt hierin wel een rol: naarmate mensen ouder zijn ervaren ze een verminderde kwaliteit van hun sociale contacten.

Het is aannemelijk dat de impact van de coronamaatregelen op de kwaliteit van sociale contacten het sterkst is voor de mensen die in een instelling verblijven, aangezien daar in veel gevallen een bezoekverbod heerst(e). Deze groep is niet specifiek onderzocht