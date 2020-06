Slieker komt met speciaal filmprogramma over zwarte burgerrechten

Klinefelter, die inmiddels meer dan 45 jaar in Nederland woont, was als PR-medeweker nauw betrokken bij de marsen van Selma naar Montgomery in 1965. Hij was persvoorlichter en schreef mee aan de speeches van Martin Luther King.

In Leeuwarden houdt Klinefelter een inleiding bij de film Selma. Hij kijkt terug op de marsen in de jaren 60 en legt een relatie naar de protesten die momenteel over de hele wereld worden gehouden. Na Selma praat Klinefelter met mensen in de zaal.

Protestmarsen tegen rassenscheiding

Selma is een dramafilm en gaat over de opkomst van Martin Luther King in de politiek en over zijn protestmarsen tegen de rassenscheiding in Amerika. Daarnaast worden ook What you gonna do when the world's on fire? en Do the right thing vertoond.

De films zijn te zien tot en met 17 juni. De vertoning van Selma met Klinefelter als gast is op zondag 21 juni.