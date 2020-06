Honderd dagen cel voor jongen (14) betrokken bij doodsteken Roan Brilstra

De 14-jarige jongen die betrokken was bij de dodelijke steekpartij waarbij de 16-jarige Roan Brilstra in Drachten om het leven kwam, heeft honderd dagen jeugddetentie gekregen. Dat maakte de rechtbank in Leeuwarden donderdag bekend. De straf is veel lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De andere verdachte, die Brilstra met een mes doodstak, hoort zijn straf pas later.