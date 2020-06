Aanrijding tussen twee auto's bij Wergea: een persoon zwaargewond

Op de Wergeasterdyk was donderdagmiddag een aanrijding waarbij twee auto's bij betrokken waren. De brandweer is ter plaatse om hulp te verlenen, evenals drie ambulances, de politie en een traumahelikopter die onderweg is. Een persoon raakte zwaargewond, twee anderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. Een van de inzittenden moest worden bevrijd.