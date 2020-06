Wandelaars maken zich op voor een alternatieve vierdaagse

Wandelaars die toch de vierdaagse willen lopen kunnen aan de alternatieve tocht meedoen dit jaar. Omdat de echte vierdaagse is afgelast vanwege het coronavirus geeft de Koninklijke Wandel Bond Nederland iedereen de mogelijkheid zelf vier routes te bedenken en te lopen in de week wanneer anders in Nijmegen de tocht werd gehouden.