Ook Friese theaters in actie om Scapino Ballet te redden

Directeur Wiebren Buma van Theater Sneek staat aan het roer van één van die Friese theaters. "Het Scapino Ballet is inmiddels een vaste waarde in ons cultuurbestel. Er is heel weinig dans te zien in de Nederlandse theaters, met name in de middelgrote theaters zoals die van ons. Het is een enorme tekortkoming in het totale bestel als het zou verdwijnen," sa fynt Buma.

"Dans is dun bezaaid"

Het is nog maar een advies, zou je misschien zeggen. Maar, geeft Buma aan: "Wat we in de afgelopen jaren zagen is dat de adviezen in de regel een op een overgenomen worden door de minister. Dans is zo ontzettend dun bezaaid in Nederland, terwijl er op amateurniveau ontzettend veel gedanst wordt. Scapino Ballet is een Rotterdams gezelschap, maar ze staan op alle podia in Nederland. Er komt namelijk niet een regionaal dansgezelschap voor terug."

Ook de kunst buiten de Randstad moet niet worden vergeten, zo vindt hij. "We dragen wel constant uit dat Nederland groter is dan de Randstad. Ook in Fryslân is geweldige kunst die we moeten faciliteren. Maar dat staat los van de discussie over het Scapino Ballet. Het ongeloof dat hierover ontstaat bij heel veel theaters in Nederland en de steun die is opgetrommeld is wel goed om te zien."