VIDEO: Zien popconcerten in coronatijd er straks zo uit?

Hoe zouden popconcerten en evenementen in onze 'coronaveilige' levensstijl toch weer mogelijk kunnen zijn? Over die vraag heeft poppodium Iduna in Drachten zich de afgelopen tijd gebogen. Het organiseren van een concert op anderhalve meter afstand is voor de culturele instellingen nu niet aantrekkelijk, maar het kan niet zo zijn dat alles nog maanden stilligt.