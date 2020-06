Flixbussen rijden vanaf 18 juni weer

De Flixbus begint weer met ritten, het bedrijf dat busvervoer over lange afstanden verzorgt. Vanaf 18 juni gaat de bus weer in Nederland rijden. In Fryslân zijn vijf opstaphaltes: Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Drachten en bij de Afsluitdijk. Vanwege het coronavirus lag het vervoer al een poos stil.