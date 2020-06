Aantal besmettingen medewerkers MCL beperkt: tot nu toe testresultaten negatief

Het ziekenhuis wacht nog op de uitslag van 15 testen. Die worden in de loop van donderdagmiddag verwacht. Of de afdeling chirurgie weer open kan is niet duidelijk. Daar neemt het crisisteam van het MCL een besluit over.

Besmet

Woensdag werd bekend dat vijf medewerkers van de chirurgische verpleegafdeling corona hebben. De vijf besmette personen zitten thuis in quarantaine. Daarna zijn dus meteen testen afgenomen en is er contactonderzoek verricht.