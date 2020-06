Afvalverwerker Omrin bestaat 25 jaar

Hoogte- en dieptepunten

Omrin bestaat 25 jaar , Vernooij is zelf 15 jaar bij het bedrijf betrokken. "Het mooiste van de afgelopen 15 jaar vind ik de verduurzamingsslag die we gemaakt hebben. De voertuigen hier rijden bijna allemaal op groen gas. Daar ben ik heel trots op." Toch zijn er ook dieptepunten geweest, zoals de REC in Harlingen. "De grote slag die wij moeten maken is omgevingsmanagement. Je moet met de omgeving in gesprek blijven. Dat is wel een les die wij in Harlingen hebben geleerd, je moet in contact blijven. Als je dat niet doet, kan het de verkeerde kant op gaan. Ik denk dat corona ons ook wel geleerd heeft dat we nog niet zonder afvalverbranding kunnen. Niet nadat we er zoveel mogelijk aan gedaan hebben om zovele mogelijk te recyclen natuurlijk."

Hergebruik

Vernooij probeert zelf ook te recyclen. "De aktetas waarmee ik naar kantoor ga, komt bij Omrin Estafette vandaan. Bij de recycleboulevard. Wat ik kan doen, doe ik. Ik ben geen heilige, maar ik probeer iedere dag toch een stapje erbij te doen. Waar we heen bewegen is naar een wereld waarbij alle verpakkingsmaterialen volledig worden gerecycled. Toen 150 jaar gelden hier de gemeentereiniging in Leeuwarden begon was er veel organisch afval, nu is er door het verpakkingsmateriaal veel meer plastic. Ik ga ervan uit dat we over 25 jaar een wereld hebben waarin alle verpakkingen volledig gerecycled kunnen worden."