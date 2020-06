BijenFlinterLint in de bermen naast de Jaanfeart bij Jorwert

Margaretha Posthumus van BijenFlinterLint legt uit wat precies de bedoeling is: "Een BijenFlinterLint is een bloemrijk lint langs de weg, in de bermen van Nij-Baarderadiel. Wij hebben dat bedacht na de herindeling van Littenseradiel, toen zijn we met tien dorpen naar Leeuwarden gegaan. Die noemen we Nij-Baarderadiel. Sinds 2017 hebben we met 525 schoolkinderen al 33 kilometer bloemenberm gemaakt. Daar komen inheemse planten in, die ook in de bermen thuis horen. De grond bestaat uit klei, dus er is wel een flinke wortel nodig om het open te maken. Het moet een bloemenpracht worden van allerlei kleuren."

Biodiversiteit

Het wordt in de eerste plaats gedaan voor de biodiversiteit, zegt Posthumus. "Dat is zo achteruitgegaan de laatste 30 jaar. De insecten lopen dan ook terug en daarmee ook weidevogels. Het is een hele schakel die uiteindelijk bij de mens uitkomt."

Nijkleaster

Stichting Nijkleaster speelt er ook een rol in. "Nijkleaster loopt altijd een pas op woensdagavond van Jorwert naar De Him. Daar kun je mooi tot rust komen, midden in de Greidhoeke. We hebben hen gevraagd om mee te doen, omdat ze er toch iedere keer langs wandelen. Kunstenaar Jentje Popma heeft enkele jaren geleden zijn atelier aan de Potmarge geschonken aan Nijkleaster. Daar mochten zij mee doen wat ze wilden. Het verschafte hen een startkapitaal om een boerderij onder Hilaard te kopen waar Nijkleaster ook fysiek een plek kan vinden."

In kleine groepjes zal het werk beginnen. "Wij zijn er blij mee dat het wat regent, want dat is wel nodig. Over een week of zes moeten de eerste bloemen te zien zijn," denkt Posthumus.