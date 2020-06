Alternatief programma op Schiermonnikoog voor 75 jaar bevrijding

Het coronavirus is een grote spelbreker op het eiland. "Normaal gesproken zou het een groot bevrijdingsfeest zijn dit jaar, nu is het wat ingetogen. Mensen krijgen er wat minder van mee omdat je anders de activiteiten in het dorp zou zien. Dorpsbelang doet samen met het Bunkermuseum het programma van de bevrijding, maar omdat het 75 jaar geleden was zou er een grotere viering zijn met hulp van de provincie. Een jaar van tevoren begin je met de organisatie. Dan heb je het feest bijna rond en dan komt het coronavirus. Dat is erg jammer, want het zou een groot programma zijn waarbij veel mensen betrokken zijn. Nu is het heel rustig," zegt Soepboer.

De bedoeling

Anders was er volgens hem een mooi programma geweest. "Dan zou er 's ochtends een defilé zijn met voertuigen en een piperband, lunch tussen de middag, en als middagprogramma voor de jeugd samen met ouderen een route die je kunt lopen. Daar zouden dingen verteld werden en daar zou men streepjes en stipjes meekrijgen, waarmee mensen aan het einde van de route een morse code konden uitschrijven."

Of ter volgend jaar weer zoiets op touw kan worden gezet, durft Soepboer niet te zeggen. "Er is eigenlijk nog niets bekend wat er verder doorgaat, dat is afhankelijk van veel instanties."

Het nieuwe programma

Toch is er volgens Soepboer een leuk alternatief programma opgezet. "Op Facebook wordt vandaag een virtuele wandeling gefilmd, vanaf 9.00 uur is die daar te zien. Ook is er een uitzending van Omrop Fryslân. Ik ben daar ook bij betrokken. Er zijn allerlei mensen gevraagd om een stukje over hun specialisme te vertellen, in mijn geval de bunkers en het radarsysteem."