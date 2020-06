Staten zijn bezorgd over toekomst Thialf: "Kan zichzelf niet bedruipen"

Structurele tekorten

Oppositiepartijen als GrienLinks, ChristenUnie en D66 zeiden woensdag te worstelen met het voorstel van Gedeputeerde Staten, omdat er nog veel onduidelijkheid is. Fractievoorzitter Romke de Jong van D66: "De tekorten blijven wel en zijn niet klein. Het zal ons lang achtervolgen. Wat ik miste in de bijeenkomst is een structurele oplossing. Misschien moeten we wel terug naar de rekentafel en gericht kijken naar een groot investeringsplan om op lange termijn de exploitatie sluitend te krijgen. Voor ons is een niet-sluitende begroting eigenlijk niet acceptabel."

Er is een jaarlijks tekort van zes ton. Daar moet volgens De Jong eerst naar gekeken worden en dan pas naar het noodkrediet van twee miljoen euro, dat Gedeputeerde Staten nu wil geven. "Ik vind het lastig nu geld te geven. Een tijdelijk krediet kunnen we best mee leven, maar we willen dat ons college nu werk maakt om te zien wat er nodig is."