Wat is zo lastig aan zonnepanelenkwestie bij Thialf? Verzekeraar legt uit

"Er zijn drie dingen waar de verzekeraars zich zorgen om maken. De kwaliteit van de installatie van de zonnepanelen zelf, dat er kabels blootliggen en de dakconstructie. Er liggen vijfduizend panelen op en dat weegt wel wat, daarnaast ligt het heel dicht op brandbaar isolatiemateriaal. Deze cocktail aan risico's komen samen, dat is de reden waarom de verzekering zo sterk optreedt", zegt Oscar van Elferen.

Kan Thialf dan wel verzekerd worden?

"Als meerdere verzekeraars vraagtekens zetten bij de grootte van het risico, aangeven dat er dingen mis zijn, dan is dat een signaal en moet je je afvragen wat er aan de hand is. Klopt de installatie dan wel? De verzekeraar wordt er vaak op het laatste moment bij betrokken. Als die dan eisen gaat stellen, dan loopt dat in de kosten."

De laatste tijd worden steeds meer zonnepanelen op daken gelegd. De verzekeraar schrikt wel eens van wat ze op daken zien. Door het rappe tempo waar de zonnepanelen mee aangelegd worden, worden wel eens fouten gemaakt volgens van Elferen. "Voor dat risico moeten we niet de ogen sluiten."

Is de situatie gevaarlijk?

"Het gaat niet om iets kleins als de verzekeraar zegt 'ik wil het niet verzekeren'. Bij instortingsgevaar heb je een enorm probleem."

Hij zegt niet geschrokken te zijn van de situatie, maar noemt het wel "exemplarisch". "Ik snap dat de situatie heel vervelend is voor alle betrokken partijen, maar verzekeraars zien dit ook bij andere grote kantoorpanden. Voor een stadion zijn maar weinig verzekeraars die dat kunnen verzekeren, omdat je daar veel kennis voor nodig hebt. Als die het niet willen verzekeren, dan vind ik dat een stevig signaal en moet je kijken of het er wel veilig genoeg is."

Wat dan wel?

Volgens hem moet worden gekeken naar oplossing als preventieve maatregelen. "Zorg dat het risico omlaag gaat, door aanpassingen te doen aan de panelen en het brandbare materiaal."