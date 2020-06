'Probleemweg' de Skieding kan eindelijk aangepakt worden

De inspraakperiode is gesloten en de provincie gaat nu aan de slag met de laatste bezwaren en het aankopen van grond. Aan het einde van dit jaar moet er officieel een beslissing genomen worden in de Staten zodat volgend jaar de schep in de grond kan. Met name in de spits kan de weg de drukte bijna niet aan. In het verleden was het een B-weg, maar met het toenemen van verkeer is de weg achtergebleven in capaciteit.

Durk Pool van de VVD is al jaren bezig met dit plan en is blij dat er nu schot in de zaak komt. Helemaal blij is hij niet, want hij had de weg liever op een andere plek en route gezien, maar een plan daarvoor haalde het niet in de Staten.