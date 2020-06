Cambuur niet in hoger beroep en kijkt uit naar algemene ledenvergadering

Door het coronavirus kon de competitie niet afgemaakt worden. De KNVB heeft daarop besloten om geen promotie aan Cambuur en De Graafschap toe te kennen. De rechter gaf de KNVB gelijk. "Cambuur heeft toen al aangegeven dat de rechter stevige argumenten hiervoor had," zegt sportverslaggever Andor Faber. "Dus een grote verrassing is het niet, dat de club niet in hoger beroep gaat.

Donderdag is het vier weken geleden dat de rechter uitspraak deed in de zaak tussen Cambuur, De Graafschap en voetbalbond KNVB. Dat het nu vier weken geleden is, betekent dat het de laatste dag is dat Cambuur, samen met De Graafschap, nog hoger beroep zou kunnen aantekenen.