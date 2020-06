Harlinger Isaac Gillissen rijdt in virtuele Le Mans: "Eer om naast mijn helden te rijden"

Zogenaamde sim-racers rijden de wedstrijd nu, in teams van vier, met andere sim-racers en topcoureurs. Gillissen rijdt in een team met de Franse coureur Jean-Eric Vergne, die normaal uitkomt in de Formule E waar Fries Nyck de Vries ook in rijdt, met sim-racer Jarno Opmeer, die normaal via de computer meedoet aan zulke wedstrijden, en met Formule 1 coureur Pierre Gasly.

"Het is geweldig om mee te doen," zegt Isaac Gillissen. "We zijn al weken aan het trainen, het wordt waarschijnlijk de meest bekeken virtuele race van het jaar. Ik vind het een eer om te rijden naast mijn helden, maar ik wil natuurlijk wel van ze winnen." Daarom is hij al weken aan het oefenen en verschillende situaties aan het simuleren.

"De echte coureurs komen nu in onze wereld en wij geven tips hoe ze moeten rijden. Het is gaaf om te zien hoe snel ze zich aanpassen."

Wat zijn kansen zijn kan hij niet inschatten en ondertussen moet hij ook nog studeren voor zijn tentamens. "Het is een drukke boel." Hij is niet zenuwachtiger dan anders. "Ik ben het wel gewend om met publiek te spelen."