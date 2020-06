Douwe de Vries heeft dubbel gevoel over zomerijs: mooi, maar wel te laat

"Aan de ene kant is het supermooi en zijn we heel blij met het zomerijs, maar voor de schaatsers is het wel degelijk een stap achteruit. Normaal konden ze er al in juni op, en nu pas eind juli, dus dat is meer richting het einde van de zomer." Hij is zich er bewust van dat het nu niet anders kan, maar hij heeft wel zorgen over de toekomst van Thialf.

"We moeten als vereniging en de schaatsers de discussie aan dat we de topsportfaciliteiten in Thialf willen houden. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen en een mindere kwaliteit van het ijs heeft ook gevolgen voor de schaatsers. Aan medailles hangen een prijskaartje."

Shorttrackers kunnen vanaf 13 juli terecht op het ijs van Thialf, langebaanschaatsers twee weken later.