D66: "Meer aandacht voor dorpen met eigen windturbine"

Volgens fractievoorzitter Romke de Jong zijn de subsidieregelingen van het Rijk tot nu toe met name gericht op hogere windturbines. Daardoor vallen kleinere dorpsmolens buiten de boot, terwijl daar in de dorpen wel draagvlak voor is.

Ook maakt D66 zich zorgen over de toegankelijkheid van de subsidieregelingen voor stichtingen en verenigingen, terwijl dorpsmolens daar vaak ondergebracht zijn. De partij is erg voor groene energie en vindt dan ook dat alle initiatieven die daaraan bijdragen gestimuleerd moeten worden.