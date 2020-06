Sportcoach: "Houd bij mogelijke volgende lockdown meer rekening met kinderen met een verstandelijke beperking"

Sportles voor kinderen mag al een tijdje weer. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen van het speciaal onderwijs in Heerenveen hebben woensdag hun tweede sportles sinds het begin van de lockdown. Dat het nog maar de tweede keer is, is niet goed voor de kinderen, zegt sportcoach Marko de Vries van Sport Anders. Want de lockdown heeft een grote invloed gehad op het leven van de kinderen met een verstandelijke beperking.