Vereniging van akkerbouwers: Haal basisvoedsel niet van buiten Europa

Wij vinden dat er regels moeten komen voor de buitengrenzen van Europa, zegt akkerbouwer Teun de Jong uit Het Bildt. Hij is van de Nederlandse Akkerbouw Vereniging. Anders kan de Nederlandse markt overspoeld worden met goedkopere producten van een lagere standaard die niet aan de Europese regels voldoen.

Als voorbeeld noemt De Jong het land Canada, waar allerhande gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt die hier vanwege het milieu veboden zijn. Als die producten hier binnenkomen, haalt het de prijzen onderuit en dat moet met regulering tegengaan worden. Als de boer het niet meer kan volhouden, raken uiteindelijk de schappen in de supermarkten ook leeg.

Duurzaam verbouwen kost geld, wie betaalt dat?

Duurzaamheid staat ook in de toekomstvisie van de Nederlandse Akkerbouw Vereniging. Dat heeft een kostprijs en dat wil zeggen dat de boer er minder aan verdient. Dat geld zal ergens vandaan moeten komen, zegt De Jong. De consument zal ervoor moeten betalen. Dat gebeurt niet als je heltzelfde product tegen een lagere kostprijs uit bijvoorbeeld de Oekraine of uit Brazilië haalt. Daar zullen ook regels voor moeten komen.

"Basisvoedsel niet van buiten Europa importeren"

De coroncrisis heeft aangetoond dat je hier in Europa niet van alles moet laten verdwijnen, vervolgt De Jong. Zo komen medicijnen tegenwoordig uit China of uit India. Bij een crisis of een ramp stagneert de aanvoer. Dat kan Europa zich als ontwikkeld en rijk continent niet laten gebeuren. De aardbeien worden ook niet van buiten Europa geïmporteerd, volgens De Jong, en zo moeten we het met het basisvoedsel ook doen.

De toekomstvisie die woensdag werd gepresenteerd, is al naar de Tweede Kamer gegaan en de ministers krijgen hem ook nog. De Jong hoopt dat de politiek de visie meeneemt in de programma's voor de volgende verkiezingen.