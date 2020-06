Honderdduizend euro voor lokale media: "Mooi dat de provincie daar ook naar kijkt"

Gerard de Jong wil die honderdduizend euro wel zo goed mogelijk verdelen onder de lokale media. "Dat is het positieve van dit plan; dat er een keer niet wordt gekeken naar de Leeuwarder Courant of het Friesch Dagblad, maar naar de lokale media die met beide poten in de gemeenschap staan. En een mooi idee dat de provincie ook naar de lokale media kijkt en die probeert te steunen."

Ook bij De Bildtse Post lopen de advertentie-inkomsten terug door de coronacrisis. "Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar op lokaal niveau geldt dat weer op een andere manier. Waar Poepjes het ook over had; het mes snijdt aan twee kanten, je kunt lokale kranten hiermee steunen door advertentieruimten in te kopen, maar tegelijkertijd kan de gemeente advertentieruimte inkomen om te laten zien waar ze mee bezig zijn en dat de lezer dat ook mee kan krijgen door niet alleen in de Leeuwarder Courant of het Friesch Dagblad te kijken."

De nek uitsteken

"Ik zou het zelf heel mooi vinden als de gedeputeerden met de provincie zeggen; in De Bildtse Post zetten wij een Bildtse pagina op, om de meertaligheid aan te prijzen en daar wil ik graag bij helpen om te vertalen", gaat De Jong verder.

"Om een voorbeeld te noemen: de gemeente Waadhoeke, waar het Bildt sinds 2018 onder valt, die heeft echt de nek uitgestoken en sinds april al gezegd; de komende drie maanden gaan wij meer pagina's aannemen in de lokale kranten om die toch te steunen op het gebied van wegvallende advertentie-inkomsten. Als de provincie hiermee dit voorbeeld volgt, is dat natuurlijk goed toe te juichen."