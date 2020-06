Rolstoeler krijgt straf onder voorwaarde voor mishandeling

Het 73-jarige slachtoffer kwam de verdachte tegen in een lift op het NS-station van Leeuwarden. De verdachte zegt dat hij zich al langere tijd stoorde aan het aantal mensen dat onterecht de lift gebruikt.

Op 24 december 2018 was dat ook het geval: een jongen stapte met zijn fiets in de lift. In zijn ergernis hierover raakte de verdachte met zijn rolstoel de vrouw van het slachtoffer. De oudere man zei hier wat van, wat de verdachte niet beviel.

Op het perron zocht de verdachte het slachtoffer op, waarna hij hem mishandelde met een wandelstok. Het slachtoffer werd onder andere op het hoofd geslagen. De stok brak daarbij in twee stukken.

Het slachtoffer heeft niets ernstigs overgehouden aan de mishandeling, al moest hij wel zijn trouwring doorknippen omdat hij gewond raakte aan de vinger.

De Leeuwarder moet een schadevergoeding van 379 euro betalen. Omdat de zaak te oud was heeft de rechter de straf onder voorwaarde opgelegd.