GGD waarschuwt voor nep-sms'jes over coronacontact

Een voorbeeld van een nep-sms:

COVID-19 MELDING: Geachte meneer KOK, uit kontaktonderzoek is gebleken dat u in direct kontakt bent geweest met een persoon die besmet is met COVID-19 in postcodegebied 8551 ML. U bent verplicht zich te melden op basis van artikel 26 ´Wet Publieke Gezondheid' bij - GGD Harlingertrekweg 58 te LEEUWARDEN - op : 11-06-20 om 09.50.