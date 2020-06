Omrop TIP: viering 75 jaar bevrijding Schiermonnikoog live bij Omrop Fryslân

Getuigen vertellen hun verhaal, er zijn beelden uit het verleden te zien en er is live muziek van Jan Tekstra, hij schreef speciaal voor deze gelegenheid het nummer 'Soe ik ea ferjitte'.

De oorlog had een grote impact op de kleine eilander gemeenschap. De laatste getuigen vertellen over onder andere het onderduiken van Joodse kinderen en de bombardementen op het eiland. Eén van de gasten is eerdere verzetsvrouw Joke Folmer. Zij bracht geallieerde piloten naar België toe en werd door de Duitsers opgepakt. Zij stimuleerde de 4 mei herdenking op het eiland en zorgde ervoor dat daarbij ook aandacht was voor de Duitse kant. Naast het verhaal van Joke Folmer zijn in de uitzending meer verhalen te horen over de oorlog en bevrijding van Schiermonnikoog.

De provincie Fryslân wil de bevrijding van Schiermonnikoog herdenken. Omdat er door de coronamaatregelen geen groot evenement met veel mensen mogelijk is, is er in plaats daarvan deze televisie-uitzending.