Petitie Burgemeester Krijgerplein Lemmer aangeboden: "Die naam moet hier echt weg"

De naam van het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer moet worden veranderd. Dat is de oproep in een petitie, die intussen bijna 600 keer getekend is. Burgemeester Krijger werkte in de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers mee. Nu het plein gereconstrueerd wordt, is het volgens de initiatiefnemers dé kans om de naam te wijzigen. De petitie is woensdagmiddag om 13.00 uur aan de wethouder van gemeende De Friese Meren overhandigd.