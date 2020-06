Schaatsers kunnen vanaf eind juli toch terecht op zomerijs in Thialf

Alle partijen hebben moeizame overleggen gevoerd de laatste weken. Die kwamen onder een vergrootglas te liggen na de oproep van Sven Kramer twee weken geleden. Kramer zei het 'een slechte zaak' te vinden dat de Nederlandse schaatsers voor zomerijs moesten uitwijken naar het Zuid-Duitse Inzell. Terwijl er vorig jaar in juni al zomerijs lag in Thialf, was daar nu geen sprake van. Volgens Kramer kunnen de rijders het zich niet permitteren om geen zomerijs te hebben, omdat ze dan een achterstand oplopen op de concurrentie in het buitenland.

Meer geld

Uiteindelijk zijn de betrokkenen er toch uitgekomen. Thialf krijgt een 'beduidend hoger' bedrag, zo valt te lezen in het persbericht van schaatsbond KNSB. "Het is duidelijk dat we sporttechnisch en financieel concessies hebben moeten doen", vertelt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Maar iedereen weet dat Thialf in zwaar weer verkeert. We hebben onze uiterste best gedaan om te komen tot een situatie waarin onze topsporters zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit was het maximaal haalbare."

Daarnaast blijft de KNSB ook met Thialf en de aandeelhouders, de provincie en de gemeente Heerenveen, in gesprek over de toekomst. Directeur Marc Winters van Thialf hoopt structurele afspraken te kunnen maken over zomerijs voor de komende jaren.