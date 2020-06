College Heerenveen presenteert coronasteunpakket

Zo hoeven ondernemers in het centrum dit jaar geen reclamebelastin te betalen als het aan B en W ligt, en zal er ook geen terrasbelasting worden opgelegd.

Verder willen B en W dat de opbrengst van de toeristenbelasting van vorig jaar gebruikt wordt om de gemeente aantrekkelijker te maken voor toeristen en recreanten. En de dorpen Akkrum en Jubbega en het buitengebied hebben een bedrag van in totaal 45.000 te verdelen voor nieuwe ideeën in dit jaar en volgend jaar de leefbaarheid in het dorp of in het gebied moeten verbetereren.

De gemeente zal coulant zijn als ondernemers rekeningen niet kunnen betalen binnen de normale termijn. Het is mogelijk uitstel van betaling aan te vragen. Hoe het dan verder gaat, is maatwerk

Het steunpakket met de voorstelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en die zal zich in september buigen over de voorstellen.