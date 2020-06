Advocaat Van der Goot: "Democratisch proces in gevaar met coronaspoedwet"

Wat er nu ligt, is een voorstel. Maar als de wet doorgaat, wordt het parlement op die wijze buitenspel gezet, zegt advocaat Tjalling van der Goot. Er ligt veel macht bij de minister: "De minister bepaalt wat er in de wet komt. Dat is niet wenselijk, want dan komt het democratisch proces in gevaar. De wet doet inbreuk op de grondrechten en de vraag is of zo'n wet dat kan doen. Van der Goot vindt het belangrijk dat er goed nagedacht wordt over de wet en dat er ook tijd voor is. "Over de noordverordening bestaat al veel discussie. Ik begrijp hem op bepaalde punten niet, en de rechters en officieren van justitie ook niet. En zij zijn degene die elke dag met het recht bezig zijn."