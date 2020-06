Boekingen bij het kattenpension in Jubbega vallen tegen: "In april waren we dicht"

De boekingen nu in de coronatijd vallen wel wat tegen. "De maand april bijvoorbeeld, waren we echt dicht. 0 katten, helemaal niks", vertelt Bauke Kramer, eigenaar van het kattenpension in Jubbega.

Weer op vakantie

Kramer is blij dat de mensen weer wat op vakantie kunnen. "Als we kijken naar de boekingen die nu binnenkomen voor de zomer, dan zien we duidelijk dat mensen zin hebben weer op vakantie te gaan. In die zin zijn wij toch een thermometer van de hele reisbranche. Alle dagen komen nu boekingen binnen. Momenteel staat de teller op 70 katten, met een capaciteit van 120 katten is dat nog niet om naar huis te schrijven."