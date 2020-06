Jerrycans gevonden in Lindevallei, mogelijk drugsafval

Wat de inhoud van de jerrycans is, is nog onbekend. De politie vermoedt dat de plastic flessen verschillende vloeistoffen bevatten. De brandweer doet op de plek van de vondst onderzoek naar de inhoud van de jerrycans. Mogelijk gaat het om afval dat overblijft bij het maken van drugs. De hele Domeinenweg vanaf de Steenwijkerweg is afgesloten.