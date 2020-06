Wetenschappers Friese taal: "Als we ons vakgebied willen redden, moet er nu actie komen"

Die hoop is erg welkom, want op de universiteiten is de rol van het Fries de laatste decennia rap kleiner geworden. Dat bleek wel op het symposium van vorig jaar. "Vijftig jaar geleden waren op zo'n symposium de hoogleraren van Leiden, Utrecht, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en die van Groningen", zegt professor emeritus Rolf Bremmer, die voorheen bijzonder hoogleraar Fries was aan de universiteit van leiden. "Wat is daar nu van overgebleven? In Amsterdam alleen nog in deeltijd en in Groningen is het nu onderdeel van de studie Minderheden en Meertaligheid."