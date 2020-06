Provincie Fryslân wil advertentieruimte inkopen als steun voor lokale media

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes zijn de plaatselijke media belangrijk voor de informatievoorziening. De provincie is met het plan gekomen om die media te steunen. "Wij willen graag advertentieruimte inkopen en die ook vooruit betalen. Wij vragen aan de bladen of wij pagina's van de krant mogen gebruiken. Dan krijgen zij daar geld voor en dat betalen wij direct. Dan blijft de cashflow ook doorgaan. Dat is wel een probleem, zo blijkt."

Het is niet zo dat de provincie verder niets met de advertentieruimte kan. "Wij hebben als provincie ook veel te vertellen over wat wij doen", aldus Poepjes. "Over cultuur, energietransitie of recreatie en toerisme. Inwoners hebben er wel behoefte aan om daar meer over te weten. Dat kan nu op deze pagina's."

Tijdelijke maatregel

Het college wil in eerste instantie een ton beschikbaar stellen. Het is een tijdelijke maatregel, uit noodzaak. "Het is echt bedoeld om de lokale media, waar mensen zich echt betrokken bij voelen, te steunen. Het nieuws dat dicht bij je staat, moet ook nog bij je kunnen komen."

Gedeputeerde Poepjes moet eerst nog groen licht krijgen van Provinciale Staten. Het college hoopt aan het begin van de zomer de maatregel te kunnen doorvoeren.