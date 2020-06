Mestverwerker Wâlterswâld krijgt 45.000 euro boete na dodelijk ongeluk

Het slachtoffer werd op 28 september 2016 waarschijnlijk door een collega op de shovel aangereden. Hij stierf ter plekke. Het gerechtshof zegt dat de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf niet goed genoeg zijn.

Slecht zicht

De bestuurder van de shovel zei dat hij door de laadbak, pijlers in de hal en een andere shovel niet alles kon zien. Het hof zegt dat het bedrijf maatregelen had moeten nemen om de risico's te beperken. Te denken valt aan camera's, spiegels en detectiesystemen.

In mei 2018 oordeelde de rechtbank van Zwolle dat het bedrijf goed genoeg over de veiligheidsrisico's had nagedacht. Zo hadden ze medewerkers verteld over de risico's en werden er mondelinge afspraken gemaakt. Het hof denkt daar anders over: "Mondelinge afspraken zijn slechts effectief wanneer en voor zover werknemers zich daar in alle omstandigheden aan houden. Een moment van onachtzaamheid of nonchalance kan verstrekkende gevolgen hebben."

Veiligheidsvoorschriften niet goed nageleefd

"Er waren meerdere realistische en adequate maatregelen nodig", zegt het hof. In strafrechtelijke zin is de werkgever niet schuldig, maar het bedrijf heeft zich wel schuldig gemaakt aan het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en "het onvoldoende garanderen van een veilige werkomgeving".

Naast de boete van 45.000 euro moet Mestverwerking Fryslân ook 30.000 euro voorwaardelijk betalen. Die boete staat gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.