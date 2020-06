Omwoners Tweebaksmarkt Leeuwarden bang voor studenten: "Zorgen over de balans"

Naast de 180 studio's voor studenten zouden er ook 70 hotelkamers bijkomen voor hotel Post Plaza. In een openbare brief aan de gemeenteraad zeggen de bewoners dat ze niet blij zijn met de plannen.

Gemeente doet al jaren beloftes

Yvonne Kingma woont in de buurt achter het KPN-gebouw en is er niet gerust op. "We maken ons zorgen over de balans in de buurt", zegt ze. "Studenten zijn van harte welkom, ze horen bij de binnenstad en we zijn zelf ook student geweest. Maar de balans raakt zoek. Je ziet een toename van sociale woningbouw en studenten en de gemeente belooft ons al jaren een impuls, maar die blijft uit."

Tot nu toe is het bij de bouw van een parkeergarage en het nieuwe provinciehuis gebleven, terwijl er veel meer zou gebeuren, volgens Kingma.

En dus komen ze nu in actie. "In de flyer van de gemeente stond dat we snel moesten reageren, want de bouw moet volgend jaar al beginnen. Ik vraag me daardoor af hoe definitief te plannen al zijn. Op dit moment weet ik nog of we er nog iets aan kunnen doen. We willen de gemeente in ieder geval oproepen om de wijk een positieve impuls te geven."

Meer overlast

Er is nu zo nu en dan ook overlast van andere bewoners. Van gedumpte meubels tot het dealen van drugs. Met de komst van de studenten verwachten de verontruste bewoners nog meer overlast in dit deel van de Leeuwarder binnenstad. Er staat al een gesprek met wethouder Hein de Haan op de agenda. "Daar hebben we wel vertrouwen in. We hopen op een goed gesprek, waarin de wethouder ook goed naar ons luistert."