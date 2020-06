Openbaar ministerie eist acht maanden cel tegen 'meesteroplichter'

De verdachte benaderde de vrouwen via datingsite Badoo. Al snel nadat hij zijn slachtoffers ontmoette, zei hij dat hij met ze wilde trouwen. Hij beloofde van alles en regelde bruiloften met alles erop en eraan: Tesla's en Lamborghini's als trouwauto's, optredens van bekende Nederlanders, een dure vuurwerkshow én een vliegvakantie.

Gouden bergen beloofd

Het geld was geen probleem: S. maakte zijn slachtoffers wijs dat hij een goede baan bij justitie had en dat hij net drie ton geërfd had. Toen hij in Hoogezand tegen de lamp liep, ging hij naar Fryslân. Daar herhaalde het verhaal. De trouwambtenaar twijfelde echter aan zijn verhaal; ze had eenzelfde soort verhaal bij collega's op Facebook gelezen.

Volgens het Openbaar Ministerie moet S. worden behandeld. Deskundigen zien dat niet zitten, omdat hij toch niet mee wil werken. Vlak voordat hij in november zijn eerste slachtoffer maakte, had hij namelijk ook al een straf uitgezeten.

De slachtoffers zijn door de oplichter wantrouwig geworden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.