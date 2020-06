Van der Zwan strijdt al langer tegen racisme: "Soms loop je tegen muren aan"

"Er zijn toen ook wel maatregelen genomen, maar racisme zit ook in de harten en hoofden van mensen. Soms onbewust." Van der Zwan is zelf ook meermaals gediscrimineerd: "Toen kwam ik de kroeg bijvoorbeeld niet in", vertelt hij. Bij voorlichtingen wilde hij mensen hoop geven. "Mensen vertelden me dat ze twee keer zo hard hun best moesten doen als een Nederlander om een baan te krijgen, en dan reageerde ik: 'Dat is dan niet zo vreselijk moeilijk."

Wanhoop is begrijpelijk

Maar Van der Zwan moet toegeven dat voor jezelf opkomen niet alles oplost. "Soms loop je tegen muren aan. Ik kan me voorstellen dat je dan wanhopig wordt."