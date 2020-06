GroenLinks stelt vragen over Alddjip als compensatie voor Polderhoofdkanaal

Het heropenen van het Polderhoofdkanaal is ten koste gegaan van de natuur. Daarom moest er ook weer natuur als compensatie komen. GroenLinks wil weten of een recreatiewoning bij het gebied Alddjip bij Nij Beets gevolgen heeft voor die compensatie en of de procedure wel netjes is verlopen.

De compensatie is al in 2009 vastgelegd in een rapport, maar tot vandaag de dag lopen er nog rechtszaken waarbij het volgens GroenLinks niet duidelijk is of het compenseren juist is uitgevoerd of niet. Het gaat met name over het gebied Alddjip bij Nij Beets. In 2014 heeft de gemeente Opsterland het bestemmingsplan in dat gebied aangepast, daarbij is de functie van een terrein van natuur naar recreatie veranderd.