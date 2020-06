Toiletgebouwen mogen volgende week weer open: "Zo kunnen we toch spreiden"

Het is om twee reden praktisch, zegt Veldhuizen. "Half juni is het nog niet zo druk als op 1 juli. Zo kunnen we alle nieuwe protocollen alvast testen onder een kleinere groep met lagere bezetting. Dan zit er wat minder druk op." En als twaeede: "Zo kunnen we toch nog wat meepakken van deze maand. Juni is heel belangrijk voor gasten die niet afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Op deze manier kunnen we iets doen aan vakantiespreiding."

Op 15 juni zijn ook de toeristen uit de meeste Europese landen weer welkom in Nederland. Branche-organisatie HISWA-RECRON begrijpt niet waarom waarom de toiletten niet nu al open mogen. "Als het op 15 juni kan, waarom dan niet nu?", vraagt directeur Geert Dijks zich af. "Het aankomende weekend wordt het mooi weer en dat loopt de sector dan mis."

De organisatie denkt dat kampeerbedrijven sinds de lockdown al 140 miljoen euro zijn misgelopen.