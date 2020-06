Directeur verzorgingstehuis Ferwert herkent zich niet in kritiek

Jan Douwe de Jong, directeur-bestuurder van Foswert, kan zich niet vinden in de kritiek van Bijma. "De brief van mevrouw Bijma is ondertekend door 57 mensen, maar het gaat hier om familieleden van 14 cliënten. De meesten van de 90 cliënten zijn tevreden met het beleid. We kunnen geen beleid maken op individuele gevallen, al hoe jammer dat soms ook is. Ik heb de verantwoordelijkheid voor meer dan 90 cliënten in Foswert. Het is mij om hun veiligheid te doen."

Kwetsbare groep

De bewoners van Foswert behoren tot de meest kwetsbare groep. Dat betekent volgens de Jong maximale zorgvuldigheid. "Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben, geen keuze." Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn in Foswert er nog geen gevallen van het virus geconstateerd. "Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Ik wil niet zeggen dat dat komt door onze maatregelen, maar het is wel een feit: we hebben tot nu toe corona buiten de deur weten te houden. En dat willen we graag zo houden. Dat is mevrouw Bijma vindt dat het allemaal wel iets minder kan, mag ze natuurlijk vinden, en ik begrijp het ook wel. Maar nogmaals: daar kan ik geen beleid op maken"

Schrik

In de brandbrief maakte Bijma melding van het opstappen van de cliëntenraad van Foswert. Dat zou gebeurd zijn naar aanleiding aanleiding van de bezoekersregeling. Volgens De Jong ligt dat iets anders. "De cliëntenraad heeft bij mij aangegeven geen contact te hebben gehad met mevrouw Bijma. Ze zijn geschrokken van alle commotie en ze hadden het achteraf graag anders gedaan. Dat hebben ze ook tegen mij gezegd."

De Jong wil de komende tijd niet te snel de regels loslaten. "We komen gelukkig in een fase dat er langzamerhand weer meer mogelijk is. Maar we zijn nog voorzichtig voor de cliënten en de medewerkers. Want die moeten het doen."