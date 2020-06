350 sprookjesboeken in de talen van de Wadden al uitverkocht

Het boek is een initiatief van Anne Popkema, deskundige op het gebied van de Friese taal. Hij heeft dinsdag de bestelde boeken op Ameland bezorgd. Er gaan exemplaren naar de scholen, een warenhuis en een groep vertalers.

Van de 3.600 Amelanders is ruim de helft de taal machtig, volgens deskundige Jacob Roep. Onder jongeren is dat aandeel veel lager. Met dit initiatief is de hoop dat de taal onder jongeren weer op de kaart wordt gezet.