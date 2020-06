Burgemeester sluit drugswoning in Harkema

De woning is verzegeld en er zijn posters aangebracht met de tekst: 'De handel in harddrugs zorgt voor onveilige situaties in onze gemeente. Met deze sluiting laten we zien dat drugsoverlast in Achtkarspelen niet wordt getolereerd.' Sinds 2018 kunnen burgemeesters in het noordoosten van Fryslân gebouwen gemakkelijker sluiten als er in drugs wordt gehandeld.